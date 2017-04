Samantha Grant, la demi-sœur de Meghan Markle, a décidé de tout balancer

"Samantha ne faisait pas partie de cette vie et elle n'a en aucune manière élevé Meghan jusqu'à ses 12 ans. Meghan la voyait de temps en temps lors de réunions de famille mais jamais régulièrement. Pendant environ 15 jours quand Meghan avait 12 ans, Samantha Grant a emménagé chez son père (et Meghan partageait encore son temps entre son père et sa mère). Elle l'a vue une seule fois depuis. C'était il y a 23 ans."

"Meghan a été élevée comme une enfant unique et partageait son temps entre les maisons de ses deux parents. Ces derniers ont divorcé alors qu'elle avait un an et demi et elle a surtout vécu avec sa mère, bien que la relation de ses parents soit très amicale et qu'ils l'aient élevée souvent à deux, dînant ensemble le dimanche et partant en vacances en famille", explique notre source.

Samantha Grant a évoqué son livre et Meghan via Twitter : "Peut-être que quand elle sera plus mûre, elle lira ce livre et qu'elle en comprendra une partie. Elle en appréciera le contenu ou pas."

"Cette femme qu'elle connaît à peine, qui a un long passé de mensonges et de manipulations, s'intéresse à elle sans bonne raison", nous explique notre source. "Au cours de leurs contacts très limités, Meghan a toujours été gentille avec elle et, la plupart du temps, Meghan n'était alors qu'une petite fille. Nous sommes en présence d'une vieille femme jalouse (qui fait ça à la cinquantaine ?) qui essaie de profiter de la situation par tous les moyens pour colporter des mensonges pour l'argent et la gloire."

