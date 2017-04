Beyoncé et Jay Z fêtent leur 9e anniversaire de mariage, et Blue Ivy embrasse le ventre rond de sa maman

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 4, 2017 at 12:04pm PDT

"C'est leur 9e anniversaire de mariage, et je souhaite à Jay et Beyoncé tout le bonheur, la santé et l'amour possibles entre eux", a-t-il déclaré.

La chanteuse à qui l'on doit l'album "Lemonade" a ainsi fait découvrir un clip réactualisé pour illustrer sa ballade de 2015 "Die For You" sur Tidal, où l'on voit, entre autres, un adorable moment avec Blue Ivy . Entre deux instants tendres de Bey et Jay, leur fille de 5 ans embrasse le ventre rond de sa mère enceinte laissant du rouge à lèvres rose bonbon.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕