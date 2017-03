Découvrez la baby shower extravagante de Ciara et Russell Wilson

La chanteuse a confirmé la nouvelle le jour de son anniversaire, en postant une photo en noir et blanc de Wilson en train de tenir son ventre, avec la légende suivante : "Pour cet anniversaire spécial, j'ai reçu énormément d'amour de la part de mes amis et de ma famille... et je suis heureuse de partager un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse faire."

Non seulement Ciara a posté une photo d'une paire de baskets bleues et vertes sur le thème des Seahawks de Seattle (créée par Wilson), mais elle a aussi posté une photo d'une de ses tenues de grossesse, vêtue d'une veste à rayures bleues et blanches avec la légende suivante : "Le bleu est une de mes couleurs préférées."

La fête a eu lieu dans une demeure privée à Los Angeles où une tente a été plantée surplombant la végétation luxuriante et le ciel bleu de la ville. À l'intérieur, des guirlandes lumineuses étaient suspendues ainsi que des ballons décorés avec des pompons dorés et argentés. Il y avait un espace repas en forme de carré avec en son centre des ballons et des bibelots, comme des statues d'éléphants dorés, d'énormes compositions florales, des bougies et des livres sur la table.

Après le dîner, la famille et les amis de Ciara et Wilson ont joué à des jeux et ont dansé toute la nuit grâce à DJ Nabs.

