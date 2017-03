Justin Theroux parle de l'anniversaire "spécial" qu'il a organisé pour Jennifer Aniston à Cabo San Lucas

A post shared by @justintheroux on Mar 16, 2017 at 11:21am PDT

Quand on lui a demandé s'il avait offert un présent à Jen, Justin a répondu : "On fait des trucs spéciaux. J'ai fait une petite soirée pour son anniversaire avec un dîner spécial et une piñata."

Marc Malkin d'E! News a discuté avec l'acteur et star de The Leftovers pendant qu'il faisait la promo de LEGO Ninjago : le film produit par Warner Bros. à l'événement CinemaCon de Las Vegas, au cours duquel il nous a parlé de son récent séjour au Mexique à l'occasion de l'anniversaire de Jennifer Aniston . L'adorable couple s'est envolé pour Cabo San Lucas avec leurs amis proches Courteney Cox et Johnny McDaid pour un week-end de détente au soleil pour les 48 printemps de l'ex-actrice de Friends.

