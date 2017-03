Ryan Gosling parle de tourner la suite de Blade Runner avec Harrison Ford après La La Land

Et il y a eu la fois où Ford a mis un coup de poing accidentel au visage de Gosling pendant une scène de bagarre. "Ou je me suis penché", a plaisanté Gosling. "Il y a une bonne chance pour que ce soit ce qui s'est passé. On ne cherche pas de noises à Harrison Ford."

"La deuxième option, je pense", a dit Gosling. "[Ford] est le meilleur en tant qu'homme et acteur. Il fait partie de mon enfance, et il a été super, sa façon de venir sur le plateau, de se remonter les manches et de se mettre au travail. Il a été le meilleur partenaire et collaborateur qu'on puisse avoir."

