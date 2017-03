John Mayer admet que sa nouvelle chanson parle de Katy Perry : "À qui d'autre pourrais-je penser ?"

"Il y a eu des moments où j'ai pleuré, et je l'ai accepté. John, ce n'est pas une histoire de relation en dents de scie. C'est quelque chose de plus profond", a-t-il dit au New York Times.

Le morceau est extrait du nouvel album de John Mayer intitulé The Search for Everything, dans lequel on retrouve d'autres chansons de rupture.

Dans les paroles de la chanson on peut lire : "J'ai encore ton shampooing dans ma salle de bain / Au cas où tu passerais demain / Et je sais que tu as sûrement dû racheter du shampooing / Mais ça ne fait rien" ou encore "J'aime encore les lettres de ton nom et ce qu'elles me font ressentir, bébé / Je pense toujours que je n'en trouverai pas une comme toi / Je continue de quitter tôt les soirées et de rentrer chez moi, bébé / Tu devrais savoir, bébé / Je préfère rester assis dans mon coin et rester seul, bébé."

Au cours d'une interview accordée au New York Times et postée jeudi, le chanteur et compositeur a révélé que son dernier single, "Still Feel Like Your Man", parlait d'elle. Les deux stars sont sorties ensemble par intermittence pendant un an et demi à partir de début 2014.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕