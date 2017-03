Brad Pitt et Angelina Jolie se reparlent : "C'est un grand pas en avant"

"Ma priorité, c'est mes enfants — nos enfants — et j'espère qu'on trouvera une solution à tout cela", a expliqué la réalisatrice. "Comme je l'ai dit, nous sommes et serons toujours une famille. Voilà comment je gère. Je gère en cherchant un moyen de nous en sortir qui nous rendra plus forts et plus soudés."

C'est justement ce que Jolie a déclaré à BBC le mois dernier. "Nous sommes une famille et nous serons toujours une famille", a-t-elle lancé. "On traversera cette épreuve et j'espère que cela fera de nous une famille encore plus forte."

Quant aux rapports entre Pitt et Jolie, selon notre informateur, ils sont limités mais positifs. "Ils ont recommencé à se parler récemment, c'est un grand pas en avant. Jusqu'à maintenant, ils ne se parlaient que par avocats et assistants interposés", selon notre source. "Ils ont complètement arrêté de se parler après l'incident dans l'avion et tout ce qui s'est passé dans la presse." La décision de recommencer à communiquer a été "recommandée par les psychologues des enfants et les leurs", selon notre source, et les ex "sont concentrés sur les enfants et prêts à faire des efforts pour raccommoder leur relation. Pour l'instant, ils ne parlent que des enfants et de leurs emplois du temps, mais c'est une étape positive."

C'est une bonne nouvelle pour tous les enfants, Maddox Jolie-Pitt , 15 ans, Pax Jolie-Pitt , 13 ans, Zahara Jolie-Pitt , 12 ans, Shiloh Jolie-Pitt , 10 ans, Knox Jolie-Pitt , 8 ans, et Vivienne Jolie-Pitt , 8 ans. Ils ont récemment accompagné leur maman au Cambodge, où elle faisait la promo de son film dramatique pour Netflix, First They Killed My Father, un récit vrai du génocide des Khmers rouges raconté du point de vue d'un enfant.

Pitt — que l'on verra bientôt dans War Machine sur Netflix — travaille d'arrache-pied sur une sculpture au studio de Thomas Houseago , tandis que Jolie multiplie ses efforts humanitaires au nom des Nations Unies. Après six mois très difficiles, selon notre source, "Brad a pu passer plus de temps avec les enfants. Il va bien et il fait des efforts pour vivre une vie saine et clean. Tout va bien pour lui."

Cela fait deux mois que l'ex-couple a engagé un juge privé pour s'occuper de leur divorce et de la garde des enfants. Les négociations continuent, mais on dirait qu'ils sont sur le point de parvenir à une résolution, vu que Pitt, 53 ans, et Jolie, 41 ans, ont recommencé à se parler, pour la première fois depuis très longtemps.

