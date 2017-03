Jenny Slate parle de sa relation avec Chris Evans : "Je ne pensais pas être son genre"

L'actrice ne cherche pas à rencontrer quelqu'un pour l'instant, mais elle pense qu'elle rencontrera "le bon". "J'ai envie d'avoir un compagnon. Je suis comme un colvert, je cherche mon autre canard", a-t-elle dit. "Mais j'ai été très amoureuse assez de fois, et il y a des compromis que je ne ferai plus." Et quand elle trouvera son prochain partenaire, Slate a dit qu'il "va devoir respecter le fait que j'ai eu un mari que j'aimais, et ce petit ami que j'aimais beaucoup, et je ne veux pas me comporter comme si ça n'avait pas été important.

Slate est seulement légèrement anxieuse au sujet de la promotion de Mary avec son ex. "Je me sens plutôt détendue", a-t-elle dit. "C'est parce que je connais Chris, et c'est quelqu'un de gentil. On a des vies séparées maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je vais bien dormir la nuit précédente." Elle veut bien parler de lui, mais elle a ajouté : "Je ne veux pas que les gens me posent plus de questions sur ma vie amoureuse que sur mon travail à cause de lui."

"Je ne sais pas. Ça semble énorme. L'an dernier, c'était une grosse année pour mon cœur. Je n'ai jamais pensé garder tout ça secret, car ce n'est pas mon style", a-t-elle dit. "Et maintenant, j'apprends ces choses, et c'est une leçon bizarre et folle à retenir."

Slate a avoué qu'elle n'avait pas parlé à Evans depuis leur récente rupture. "On n'est pas en mauvais termes, mais on ne s'est pas vus, ni parlé beaucoup. Je pense que c'est mieux", a-t-elle dit. "J'aimerais être son amie un jour, mais on a eu une grosse dispute. Mais sans regrets. Jamais." Ça ne dérange pas Slate de parler de lui, car Evans est "quelqu'un de formidable". Mais après leur rupture, Slate a dit qu'elle avait pleuré et regardé Vous avez un message "tant de fois, c'était incroyable".

En plus, Slate n'avait pas terminé son divorce avec Fleischer-Camp, qui reste un de ses meilleurs amis. "Quand Chris et moi avons commencé à sortir ensemble, mon mari et moi n'étions séparés que depuis quelques mois. Même si notre divorce était très amical, je crois qu'il faut quand même faire le deuil de quelque chose. Quand on se sépare de quelqu'un à qui on tient, c'est la destruction d'un système de croyances. C'est très triste", a-t-elle dit. "Je n'avais pas les outils. Et je n'y avais pas beaucoup réfléchi, à vrai dire. Je voulais juste passer à autre chose. Chris est une personne ensoleillée, adorable, sympa, et je n'ai pas compris pourquoi j'aurais dû être prudente."

Slate a vite réalisé qu'elle avait plus en commun avec Evans qu'elle le pensait. "Ce n'est pas juste qu'on est tous les deux du Massachusetts, ce qui était génial, mais Chris est vraiment quelqu'un de très bienveillant, à tel point que parfois, je le regardais, et ça me brisait le cœur. Il est très vulnérable, et très direct. Il est comme les couleurs primaires. Il a des émotions belles, grandes, fortes, et il est très sûr d'elles", a-t-elle dit. "C'est merveilleux de côtoyer cela. Il a un cœur couleur d'or, si on pouvait le peindre."

Quand Evans s'est intéressé à Slate, l'actrice — qui s'était récemment séparée de son mari, Dean Fleischer-Camp — était surprise, vu que l'acteur était précédemment sorti avec Jessica Biel et Minka Kelly . "À vrai dire, je ne pensais pas être son genre. Au final, j'ai dit : « Oh, tu as des sentiments pour moi ? » J'ai regardé autour de moi pensant que c'était une farce", a dit Slate. "Je comprends pourquoi je me trouve belle, mais tu as eu un certain mode de vie, et je suis quelqu'un de très différent, je ne veux pas être une expérience."

Un mois après leur rupture , Jenny Slate s'est confiée dans le numéro du 20 mars 2017 du magazine New York sur sa relation avec sa co-vedette de Mary. Les acteurs se sont rencontrés lors d'une lecture du scénario, et ils ont eu une alchimie immédiate. "Je me souviens qu'il m'a dit : « Tu vas devenir une de mes amies les plus proches »", s'est-elle souvenue. "J'ai pensé : « J'espère que ce n'est pas un mensonge, car je vais être dégoûtée si ce gars n'est pas mon ami. »"

