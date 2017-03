Wonder Baby est là ! Gal Gadot donne naissance à une petite Maya

L'actrice avait expliqué l'an dernier à Entertainment Weekly qu'elle était soulagée que sa petite fille (et sa petite dernière) ait un super héros féminin à admirer. "Dans la plupart des films, les hommes ont le pouvoir et sont les plus puissants", a noté l'actrice israélienne. "Vous aviez Superman, Batman et tous les autres, mais Wonder Woman n'était jamais là."

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Mar 20, 2017 at 11:43am PDT

Gal a commenté une photo en noir et blanc de leur fille Alma , 5 ans, sur le point de rencontrer sa petite sœur avec deux ballons : "Et nous voici quatre... Maya est là. Je me sens tellement bénie et reconnaissante pour toutes les Wonders (jeu de mots sur "Merveilles") dans ma vie #famille #nouveauné #reconnaissante"

