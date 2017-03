La légende de la musique Chuck Berry, pionnier du rock'n'roll, vient de nous quitter à 90 ans

L'artiste est nommé parmi les "plus grands de tous les temps" dans plusieurs classements du magazine Rolling Stone et d'autres icônes comme John Lennon et Ted Nugent estiment que le chanteur disparu a changé le paysage musical à jamais.

Chuck Berry avait été un des premiers artistes à être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, ouvert en 1986, et avait été applaudi pour avoir "jeté les bases du son rock mais aussi de l'attitude qui va avec". Deux ans plus tôt, il avait reçu un Grammy Lifetime Achievement Award pour sa contribution au monde de la musique.

Célébré comme l'un des pionniers les plus influents du rock'n'roll, Chuck Berry s'est fait connaître au milieu des années 50 avec des hits comme "Maybelline", "Roll Over Beethoven", "Johnny B. Goode" et "Rock and Roll Music".

