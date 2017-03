Amanda Seyfried est mariée ! L'actrice enceinte a épousé Thomas Sadoski en secret

"J'aimerais avoir un enfant dans les cinq prochaines années", a ajouté Amanda. "Et le deuxième entre 35 et 40 ans. Ou je peux adopter... Ça me va. En tout cas, je veux deux enfants."

"Je me suis mariée tellement de fois dans ma vie... à l'écran", a-t-elle déclaré. "Je ne veux pas porter de robe blanche ! J'en ai tellement porté. Vous voyez ce que je veux dire ? Le truc, c'est que l'accent devrait être porté sur l'engagement des deux personnes, pas sur la cérémonie. C'est comme les enfants. C'est le plus important, non ? En tout cas, pour moi. Mais c'est différent pour tout le monde."

Les tourtereaux ont toujours gardé leur vie privée sous scellée, et quand on revient sur les interviews de l'actrice de Ted 2, il n'est pas étonnant que le couple ait choisi une cérémonie simple et épurée. En juin 2015, elle avait déclaré à E! News qu'elle n'avait aucune envie d'avoir une cérémonie extravagante.

L'acteur de I Smile Back a aussi avoué qu'il n'est prêt "du tout" à devenir papa. "Comment pourrais-je l'être ?" a lancé Sadoski à Corden et l'autre invitée de l'émission, Vanessa Hudgens . "C'est un truc qui me rend plus content que tout dans la vie, mais c'est aussi un truc qui m'effraie plus que tout dans la vie. Si je suis trop sûr de moi, je me fais des films."

Quand on lui a demandé de décrire la cérémonie intime, Sadoski a déclaré : "C'était magnifique. C'était comme ça devrait être. On était tous les deux, à se parler." Après s'être dit oui, "vous allez promener le chien, vous vous baladez dans la campagne, vous rentrez et vous vivez votre vie".

"On s'est mariés en secret" a annoncé Sadoski dans The Late Late Show jeudi, montrant son alliance. La cérémonie a eu lieu le 12 mars. "On est partis dans la campagne avec une personne pour nous marier, on n'était que tous les deux, et on a fait ce qu'il fallait... On a passé une super journée. C'était parfait." Les acteurs ont écrit leurs propres vœux de mariage et le chien de Seyfried, Finn, était présent. "Écoutez, c'est la personne que j'aime, que j'admire et que je respecte le plus au monde." Sadoski a ensuite déclaré au présentateur James Corden en plaisantant : "Je sais que vous êtes très amis, et je sais qu'elle voudrait te le dire, mais ne le répète à personne."

Seyfried et Sadoski se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient ensemble sur la petite pièce de théâtre The Way We Get By en 2015, mais leur idylle a vraiment démarré lorsqu'ils se sont retrouvés sur le tournage de The Last Word, prochainement sur les écrans.

En septembre, E! News vous confirmait que l'actrice de 30 ans et sa co-vedette de The Last Word comptaient déjà se marier, bien qu'ils n'étaient ensemble depuis moins d'un an. Peu après l'annonce de ces fiançailles, Amanda a été vue avec un anneau doré tout simple mais très chic à l'annulaire.

