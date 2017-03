Jennifer Garner est émue en témoignant sur la pauvreté infantile à une audience officielle

"Ces enfants ne votent pas, ils ne font pas de contributions politiques et leurs parents non plus", a-t-elle dit. "Quelqu'un doit raconter leur histoire au-delà de tout le brouhaha. La pauvreté est silencieuse, mais je ne peux pas le rester."

"Un enfant qui n'est pas touché, à qui on ne parle pas, à qui on ne lit pas ou à qui on ne chante pas durant les cinq premières années de sa vie ne s'en remettra jamais complètement", a-t-elle dit. "La négligence peut être aussi nuisible que la violence. Quand beaucoup de ces enfants entrent en maternelle, ils ne connaissent ni lettres ni chiffres. Ils ne savent pas s'asseoir dans un cercle ou écouter une histoire, ils ne savent pas tenir un livre. Ils n'ont peut-être jamais vu de livre de leur vie."

Garner a parlé d'une visite de la maison d'une famille pauvre en Californie centrale, ayant vu un bébé de 11 mois assis par terre à fixer la télé, ne levant même pas la tête quand un coordinateur et elle sont entrés dans la pièce. Le représentant lui a donné un ballon et a encouragé sa mère à jouer avec lui. On aurait dit qu'il n'en avait jamais vu avant, et il a réagi de façon positive quand sa mère a obtempéré. Le représentant l'a encouragée à lui parler.

"L'idée de devoir retourner voir ces mères en leur disant : « Eh bien non, je ne peux rien faire... » Ces familles savent ce que cette intervention représente, et elles savent ce qu'elles perdent quand elle aura disparu, et je devrai en répondre, alors c'est ce qui m'importe à moi, égoïstement", a dit Garner avec un sourire triste, sa voix pleine d'émotion.

"Je fais des efforts pour faire autant de visites sur place que possible", a-t-elle dit. "Les mères viennent me voir et disent : « Pouvez-vous m'aider à inscrire mon enfant dans ces programmes ? Pouvez-vous nous faire monter sur la liste d'attente ? Pouvez-vous faire quoi que ce soit pour nous aider ? »"

Garner a été invitée à prendre la parole pour l'œuvre caritative Save the Children , pour laquelle elle est administratrice et ambassadrice. Elle a voyagé dans tous les États-Unis pour voir les effets de la pauvreté sur les enfants et leurs familles, et elle est venue à Washington plusieurs fois pour parler au nom du groupe.

L'actrice, qui a eu trois enfants avec son mari, Ben Affleck , était émue en témoignant durant plus de 25 minutes à l'audience de la sous-commission budgétaire sénatoriale pour le travail, les affaires sanitaires et sociales et l'éducation sur les programmes éducatifs de la petite enfance au Département de la Santé et des services aux personnes à Washington, demandant plus de fonds pour aider les enfants dans le besoin.

