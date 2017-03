Le prince William et Kate Middleton à Paris : la famille royale est enfin prête à affronter la mort de Lady Di

Pour William et Harry, qui avaient 15 et 12 ans à l'époque, la disparition de leur mère les a obligés à comprendre leur destin de membres de la famille royale d'Angleterre. Une semaine après sa mort, ils ont du faire leur devoir public et mettre leur peine de côté en marchant derrière le cercueil de Diana devant un monde en deuil.

Il aura fallu 11 ans avant que l'affaire ne soit classée. Une longue enquête finale a estimé que Diana avait été victime d'une série d'événements, incluant une vitesse excessive, une course avec les paparazzis, un taux d'alcoolémie trop important de son chauffeur et le fait qu'elle ne portait pas sa ceinture. Dans un communiqué adressé peu après, les princes William et Harry avait reconnu qu'ils acceptaient le verdict final et avaient remercié les Parisiens qui avaient été témoins du terrible accident et du contrecoup : "Nous voudrions tous les deux exprimer notre plus profonde gratitude à tous ceux qui ont tout fait pour sauver notre mère pendant cette soirée tragique."

Les années suivantes ont donné lieu à de nombreuses enquêtes minutieuses des autorités françaises et britanniques, et à encore plus de théories du complot. Ce fut en particulier le cas avec la traque d'une mystérieuse Fiat Uno blanche qui aurait percuté la Mercedes quelques secondes avant l'impact. Jusqu'à ce jour, ni la Fiat Uno ni son chauffeur n'ont été retrouvés.

Le même soir, après avoir dîné dans la suite impériale du Ritz à Paris (qui était et est toujours détenu par le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed ), le couple glamour avait commencé à se préparer à rentrer dans son appartement à proximité des Champs-Élysées. Mais des rumeurs de fiançailles imminentes étaient arrivées aux oreilles de la presse et la nuée de paparazzis qui avait l'habitude de traquer Diana avait doublé. Pour éviter les objectifs, le couple, accompagné de son chauffeur et de son garde du corps, avait alors essayé de leur échapper en utilisant la porte de service de l'hôtel.

Le voyage royal se déroulera sur deux jours, au cours desquels le duc et la duchesse de Cambridge auront à cœur de renforcer les relations entre la France et une Angleterre post-Brexit. Mais sa signification va bien au-delà du côté diplomatique. En retrouvant le lieu où la p rincesse Diana a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture, le prince William a enfin décidé de faire face au souvenir le plus douloureux de son enfance.

