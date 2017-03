Megan Fox en dessous pour la nouvelle campagne Frederick's of Hollywood

Et si cette collaboration de Megan avec Frederick's of Hollywood ne suffit pas, ce n'est pas tout ! La bombe crée actuellement la première collection Frederick's of Hollywood X Megan Fox, qui doit être lancée durant les fêtes de fin d'année.

Fox est aussi éblouissante dans l'ensemble soutien-gorge et culotte "Amanda" couleur prune avec des bas en dentelle. Quant à sa mise en beauté, Megan s'est tournée vers les gourous Linda Hay et Renato Camora pour un volume d'enfer dans les cheveux et des lèvres très pin-up pour aller avec des cils bien épais et un eye-liner félin.

