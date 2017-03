Chad Michael Murray et Sarah Roemer ont une petite fille

Et s'ils ne trouvaient pas un prénom, Murray s'était dit qu'ils finiraient bien par trouver à la dernière minute. "Ce sera peut-être une décision de dernière minute, où on a déjà quitté l'hôpital et on se dit : « Tu sais ce que tu es ? Tu ressembles à une Cleetus »", a-t-il plaisanté. "« Cleetus Jr ! »"

Les acteurs, qui sont ensemble depuis 2014, ont annoncé la deuxième grossesse de Roemer en novembre. Le mois suivant, le papa a dit à E! News comment ils se préparaient pour son arrivée. "C'est incroyable. J'en tremble !" a-t-il dit. "J'en ai fait un, génial. Maintenant, je maîtrise le sujet !" À l'époque, l'acteur des Frères Scott avait avoué que sa femme et lui n'avaient pas encore choisi de prénom. "On a vraiment du mal, je dois l'admettre. Je ne sais pas si c'est parce que pour tout homme, c'est leur petite princesse, leur petite fille, et qu'est-ce qui pourrait être assez bien pour elle ?"

Le bébé rejoint son grand frère de 21 mois, dont le nom n'a jamais été révélé non plus. Les autres détails, comme sa date de naissance, son poids ou sa taille, n'ont pas été divulgués non plus.

