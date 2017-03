Gillian Anderson évoque ses troubles mentaux : "Parfois, je ne voulais pas sortir de chez moi"

"We invite entre autres les femmes à se joindre à d'autres femmes pour former des cercles et entamer une conversation à un niveau plus large."

"On est bien exactement comme on est", a réitéré Gillian Anderson dans l'émission The View lundi. "Je refuse de me conformer à la pression de la société, car je me sens mieux comme je suis."

"Les choses qu'on n'aime pas chez soi n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte en matière de tranquillité d'esprit est la tranquillité d'esprit même et notre manière de réagir aux choses", a-t-elle poursuivi. "Tout ce que je sais, c'est que, lorsque je médite, je dépasse le physique et qu'il est possible d'atteindre un sentiment de plénitude et de joie absolues à ce moment-là."

"J'ai lutté contre un manque de confiance, et en repensant à la manière dont j'ai surmonté ces difficultés, j'ai commencé à me dire que certaines de ces choses pourraient servir à des personnes de tous les âges", avait déclaré Gillian Anderson. Grâce à des années de thérapie et de méditation, la star a réussi à trouver une joie intérieure.

Si l'actrice n'a pas raconté dans le détail ses problèmes personnels, elle a récemment coécrit We: A Manifesto For Women Everywhere, un guide truffé de conseils qu'elle aurait aimé donner à la femme qu'elle était quand elle avait un manque de confiance.

