L'hommage touchant de Sarah Michelle Gellar à Buffy contre les vampires pour les 20 ans de la série

"Cette première saison, on se voyait comme une petite série qui pouvait réussir l'impossible. On savait qu'elle avait du potentiel, mais personne ne savait qu'elle aurait un impact aussi durable. Quand on est acteur, on espère décrocher le rôle qui laissera une empreinte à jamais et qui restera dans les annales. Avec Buffy, j'ai eu tellement plus. C'est une féministe qui met la hiérarchie des sexes au défi. Si Buffy était l'Élue, j'ai eu de la chance d'avoir été choisie", ajoute-t-elle.

Dans son message, Gellar remercie le producteur exécutif Gail Berman, l'équipe technique, Whedon "de m'avoir fait confiance et de croire que je pouvais donner vie à l'un des personnages féminins les plus merveilleux jamais créés" et ses co-vedettes dont James Marsters, David Boreanaz, Michelle Trachtenberg et Alyson Hannigan.