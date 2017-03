Lily Collins écrit une lettre de pardon à son père, Phil Collins : il n'est pas trop tard

"Je te pardonne de ne pas toujours avoir été là quand j'en avais besoin et de ne pas être le père auquel je m'attendais", a-t-elle écrit. "Je pardonne les erreurs que tu as commises. Et même si ça peut paraître trop tard, ça ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de temps pour avancer."

À un moment donné, elle parle du divorce de son père avec sa troisième femme, Orianne Cevey , et de combien la rupture a influencé sa lutte contre des troubles du comportement alimentaire. "Non seulement j'ai commencé à me voir différemment physiquement, mais j'ai commencé à limiter mon bonheur en contrôlant mes habitudes alimentaires", a-t-elle révélé. "Je ne supportais pas la douleur et la confusion autour du divorce de mon père, et j'avais du mal à trouver un équilibre entre être une adolescente et la poursuite de deux carrières d'adultes différentes."

Le musicien primé, qui a été marié trois fois et a eu cinq enfants, a eu Lily avec sa deuxième épouse, Jill Tavelman , en 1989, et ils ont divorcé quelques années plus tard. Pendant leur mariage de 12 ans, Phil l'a trompée et a parlé de l'infidélité dans ses mémoires de 2016, Not Dead Yet.

"On fait tous des choix, et même si je n'excuse pas certains des tiens, au final, on ne peut pas réécrire le passé", a-t-elle écrit. "J'apprends à accepter tes actes et à verbaliser ce qu'ils m'ont fait ressentir. J'accepte et j'honore la tristesse et la colère que j'ai ressenties envers les choses que tu as faites ou pas, et les choses que tu m'as données ou pas."

Dans une lettre écrite dans ses mémoires, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, dont des extraits ont été publiés par le Daily Mail , la star joue carte sur table.

