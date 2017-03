La cause de la mort de George Michael révélée

Après une autopsie d'abord non concluante, la police de Thames Valley avait dit que l'enquête sur la cause du décès continuerait. "La cause du décès n'est pas claire et d'autres analyses vont être faites", disait la déclaration. "Les résultats de ces analyses ne seront pas connus avant plusieurs semaines. La police de Thames Valley va se préparer à déposer le dossier chez le médecin légiste d'Oxfordshire. La mort de M. Michael est encore traitée comme étant non expliquée, mais non suspicieuse."

George Michael est mort de causes naturelles, a révélé le médecin légiste. "L'enquête sur la mort de George Michael est terminée et le rapport post-mortem final est reçu. La cause du décès ayant été confirmée comme naturelle, à savoir une cardiomyopathie dilatée avec myocardite et stéatose hépatique, l'enquête est arrêtée et il n'y a pas besoin d'enquête supplémentaire", peut-on lire dans la déclaration du médecin légiste d'Oxfordshire. "Aucune autre mise à jour ne sera fournie, et la famille demande à ce que les médias et le public respectent leur vie privée."

