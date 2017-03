Katy Perry et Orlando Bloom rompent après moins d’un an

Quant à l'état d'esprit de Katy, notre source avait partagé : "[Le mariage et les enfants] sont une chose que Katy a toujours voulue quand elle rencontrerait l'homme avec qui elle serait prête à se poser." Et pendant le Snowflake Ball 2016 d'UNICEF en novembre, elle n'avait que des louanges pour Orlando, partageant avec E! News : "Il a le cœur le plus gentil du monde."

Les ex avaient posé pour une photo à l' after-party Vanity Fair des Oscars 2017 , mais ils n'ont pas foulé le tapis rouge ensemble. Mi-janvier, l'interprète de "Chained to the Rhythm" avait organisé une fête surprise pour le 40e anniversaire de Bloom, à laquelle la mère d'Orlando est venue. De plus, l'acteur britannique s'était joint à la famille de Perry pour Thanksgiving et les fêtes de Noël .

Katy Perry et Orlando Bloom ont rompu après environ dix mois ensemble, comme E! News l'a appris. Dans une déclaration des représentants de Perry et Bloom, ils partagent : "Avant que les rumeurs et falsifications se répandent, nous pouvons confirmer qu'Orlando et Katy prennent leurs distances de façon respectueuse et bienveillante."

