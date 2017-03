Oprah Winfrey réenvisagerait-elle de se présenter à la présidence américaine ?

D'ailleurs, quand on lui a demandé quel avait été le facteur-clé qui a envoyé l'Oprah Winfrey Show au sommet, elle a dit : "Mon don ne vient pas de mes aptitudes d'intervieweuse, mais de ma capacité à écouter, et cela vient du fait que je sais fondamentalement au fond de moi-même que je ne suis en rien différente du public", a-t-elle expliqué. "Alors ce qui m'a donné le pouvoir dans le fauteuil, avec le micro, ça a toujours été le fait que je me voyais comme une représentante du public."

Elle a continué : "Je me suis dit : « Oh, je n'ai pas l'expérience, je n'en sais pas assez, je ne sais pas. » Et maintenant, je me dis : « Oh ! »"

