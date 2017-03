Josh Hartnett va être papa pour la 2e fois : découvrez le ventre rond de sa copine, Tamsin Egerton

Josh et Tamsin jouaient des amoureux dans La Prophétie de l'anneau, qui s'est tourné entre 2010 et 2011. On suspectait qu'il y avait de l'amour dans l'air entre ces deux-là un an plus tard, et ils ont rendu leur relation officielle en 2013.

Six mois après être devenu papa, en mai dernier, Hartnett a accordé une interview à Good Morning Britain. Quand on lui a parlé de son enfant, il a expliqué : "Ça change tout, que puis-je dire ? Le goudron se mélange enfin à la route et tout ce que vous avez fait jusque-là n'est qu'un préambule. Vous vivez vraiment votre vie pour la première fois parce que tout prend un peu plus d'importance."

L'acteur de Penny Dreadful a aussi expliqué à quel point sa fille influençait sa carrière professionnelle :

"Pour moi, il ne s'agit pas que de la personne avec qui je pourrais potentiellement travailler. Je veux saisir cette chance et je veux vivre une vie aussi remplie que possible parce que je prends soin de ma fille et je pense à elle", a-t-il déclaré.

Félicitations au couple !