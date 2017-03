Toutes les retrouvailles des Oscars 2017 : Justin Timberlake et Ryan Gosling, Emma Stone et Andrew Garfield et bien d'autres !

Emma Stone et Andrew Garfield : les retrouvailles dont personne ne voulait parler étaient évidemment celles des anciennes co-vedettes de Spider-Man, Emma et Andrew, tous deux nominés aux Oscars cette année comme Meilleure actrice et Meilleur acteur. Si nous n'avons pas de preuves photographiques de leurs retrouvailles, E! News confirme que les anciens tourtereaux ont été vus dans les bras l'un de l'autre pendant une coupure pub aux Oscars.

Ben Affleck et Matt Damon : d'accord, ce ne sont pas vraiment des retrouvailles, étant donné que les deux acteurs sont des amis proches, mais ils ont aussi joué et travaillé ensemble sur de nombreux projets. Disons qu'il s'agit plutôt d'une réunion 19 ans après leur premier Oscar pour le Meilleur scénario en 1998 pour Will Hunting.

Faye Dunaway et Warren Beatty : on parle tellement de leur problème lors de l'annonce du Meilleur film qu'on en oublie leurs retrouvailles. Ils ont ainsi joué dans Bonnie and Clyde et se sont revus à l'occasion du 50 e anniversaire de la sortie du film en 1967.

Emma Stone et Viola Davis : les co-vedettes de La Couleur des sentiments étaient super contentes de se retrouver aux Oscars : elles ont en effet posé avec chacune un Oscar en main ! Emma a remporté le prix de la Meilleure actrice et Viola, celui de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Jackie Chan et Taraji P. Henson : personne n'était plus souriant que Taraji quand elle a retrouvé son ancien partenaire de Karaté Kid. Quand Jackie est allé la prendre dans ses bras, la star du film Les Figures de l'ombre n'a pas pu s'empêcher de dire : "Oh, mon Dieu ! C'est si bon de te voir !"

Justin Timberlake et Ryan Gosling : les anciens membres du Mickey Mouse Club se sont retrouvés aux Oscars, ce qui a donné lieu à une photo hyper sexy. J.T. a même tapé sur l'épaule de son pote pendant qu'il interprétait "Can't Stop the Feeling".

Quand on réunit les plus grandes stars d'Hollywood sous un même toit, on peut s'attendre à des retrouvailles mémorables.

