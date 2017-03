Oscars 2017 : les meilleures afters avec Casey Affleck, Sunny Pawar et Emma Stone

Selon une personne présente, Ciara et Cox "s'extasiaient l'une sur l'autre" et prenaient des selfies, tandis que Charlie Carver et le chanteur des Scissor Sisters, Jake Shears, semblaient "en très bons termes" au bar.

John et Furnish ont présenté The Promise, qui raconte l'histoire du génocide arménien en Turquie juste après la Première Guerre mondiale. On y retrouve Christian Bale, Oscar Isaac et Charlotte Le Bon. Survival Pictures s'est engagé à reverser tous les profits du film à des organisations caritatives et d'autres groupes humanitaires. Pour prouver son engagement, Survival Pictures a promis de doubler la même somme versée par chaque invité de la soirée par texto et au cours de la vente aux enchères qui a eu lieu en direct ce soir-là.

Après le dîner (de Gordon Ramsay) et la vente aux enchères, St. Paul & the Broken Bones ont interprété un certain nombre de leurs tubes, dont une reprise de "I'll Be Your Woman" avec John.