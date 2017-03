Tout ce qu'on sait sur l'erreur de l'enveloppe du Meilleur film aux Oscars 2017

"Il y a eu une embrouille, mais [je suis] trop content. On a gagné l'Oscar du Meilleur film", a-t-il déclaré à E! News par la suite. "Quand on est petit, on regarde les Oscars et on imagine monter sur scène, et j'y suis monté deux fois. C'est un sentiment incroyable."

"Je ne connais pas toute l'histoire. Il y a une ou deux choses que je sais quand même. L'enveloppe que tenait Warren Beatty disait Meilleure actrice. Ça, je le sais. Il était un peu perdu, parce que le carton — qu'il m'a montré, au passage — disait : « Emma Stone, La La Land »". On pensait qu'il faisait semblant de faire durer le suspense, mais en réalité, il était aussi perplexe que tout le monde", a expliqué le présentateur de Jimmy Kimmel Live! à l'after des Oscars donnée par ABC. "Quand on présente un talk-show tous les soirs, on raffole de ces instants. C'est exactement ce qu'on cherche."

"À un moment, on a trouvé l'enveloppe du Meilleur Film avec Moonlight dessus, et je me tenais comme par hasard à côté du machiniste à ce moment-là. C'est arrivé très vite", a continué Horowitz. "Écoutez, je suis producteur. Je rassemble ce qu'il faut, je change les instructions et je fais avancer les choses. Je venais de finir de dire qu'il y avait beaucoup d'amour au sein de notre communauté et que je voulais faire des projets différents et osés, et pouvoir passer à l'action de façon concrète en faisant venir cette équipe sur scène et leur remettre le prix qu'ils avaient gagné... Je ne dirais pas que c'était un honneur, parce qu'on était tous un peu perdus, mais..."

"Il y a un machiniste qui s'est mis à chercher l'enveloppe partout, j'avais pris l'enveloppe des mains de quelqu'un, Warren Beatty ou Faye Dunaway. Je suis monté sur scène, j'ai regardé le truc, j'ai fait mon discours, je tenais encore l'enveloppe. Puis, l'un des machinistes est venu et a commencé à chercher l'enveloppe et m'a demandé l'enveloppe. Il l'a ouverte, et c'était écrit « Emma Stone, La La Land », d'accord ? C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, alors ils ont commencé à chercher l'enveloppe du Meilleur Film", a expliqué le producteur de films.

"On a donné la mauvaise enveloppe aux remettants et quand on a découvert l'erreur, elle a été immédiatement corrigée. Nous enquêtons en ce moment pour savoir comment ça a pu se produire et nous regrettons infiniment ce qui s'est passé. Nous apprécions la grâce avec laquelle les nominés, l'académie, ABC et Jimmy Kimmel ont géré la situation."

Les acteurs et l'équipe technique du film le plus nominé de l'histoire des Oscars se sont empressés de monter sur scène, le producteur Jordan Horowitz a fait son discours et remercié ses collègues, ses parents et son épouse. Ensuite, le producteur Marc Platt s'est approché pour parler et pendant qu'il exprimait sa gratitude, des mouvements étranges ont commencé à se produire derrière lui. Des gens se sont mis à courir sur la scène depuis les côtés de la salle. Et là, une fois qu'il a terminé son discours de remerciement, le producteur Fred Berger a lancé : "On a perdu, au fait", en entendant des murmures derrière lui.

"PwC endosse l'entière responsabilité pour les violations des protocoles établis qui ont eu lieu lors de la cérémonie", dit encore le communiqué. "Nous avons passé la soirée d'hier et la journée d'aujourd'hui à enquêter sur les circonstances, et nous déterminerons quelles actions sont désormais appropriées. Nous sommes fermement résolus à maintenir l'intégrité des Oscars et de l'Académie des arts et des sciences du cinéma."

"Nous regrettons profondément les erreurs qui ont été commises lors de la présentation de la catégorie Meilleur film lors de la cérémonie des Oscars d'hier soir. Nous nous excusons auprès des distributions et des équipes techniques de La La Land et Moonlight, dont l'expérience a profondément été altérée par cette erreur. Nous saluons l'immense grâce dont ils ont fait preuve en ces circonstances. À tous ceux qui sont impliqués — dont nos remettants Warren Beatty et Faye Dunaway , les cinéastes et nos fans qui regardaient dans le monde entier — nous nous excusons", peut-on lire dans le communiqué. "Ces 83 dernières années, l'Académie a confié à PwC la gestion du processus critique de tabulation, dont l'annonce exacte des résultats."

✕