Viola Davis, Meryl Streep, Mahershala Ali et d'autres stars rentrent dans l'histoire des Oscars en 2017

Ben Affleck et Casey Affleck sont les premiers frères à gagner un Oscar dans deux catégories différentes. Casey vient de remporter l'Oscar du Meilleur acteur pour Manchester By the Sea et Ben a déjà deux Oscars dans son escarcelle.

Enfin, le documentaire encensé par la critique O.J.: Made in America, est devenu le film le plus long à recevoir un Oscar. Le projet autour d' O.J. Simpson dédié aux passionnés de cinéma dure 7h46. Quant à Damien Chazelle , il est devenu à 32 ans le plus jeune réalisateur à recevoir le prix du meilleur réalisateur pour La La Land.

La sublime interprétation de Mahershala Ali dans Moonlight fait de lui le premier musulman à recevoir une distinction de l'Académie et plus particulièrement le prix du Meilleur acteur dans un second rôle. Il en a profité pour dédier son discours à sa femme et à leur nouveau-né, ce qui a fini de le rendre cher à nos yeux.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕