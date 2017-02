Le bulletin officiel de Jimmy Kimmel en tant que présentateur des Oscars : découvrez ses notes

Des blagues... évidemment : en dehors des moments qui créent le buzz, des en-cas et des (rares) numéros musicaux, l'essentiel d'une performance pour un maître de cérémonie aux Oscars, c'est l'humour. On s'attend à rire, et à ce que ça éclaire une soirée qui peut parfois être très longue. C'est exactement ce que Jimmy Kimmel a fait. La plupart de ses grands moments concernaient son éternelle "querelle" avec Matt Damon , et on apprécie ce qu'il a fait pour perpétuer cette tradition (allant jusqu'à préenregistrer la vidéo dans le cinéma et faire participer l'orchestre. Et n'oublions pas les blagues politiques bien senties, sans oublier la pique de la soirée : "Le prochain remettant est une des stars de Tu ne tueras point nominé comme Meilleur film. C'est l'histoire d'un objecteur de conscience qui décide quand même de travailler avec Mel Gibson." Note : A

Snacks : Grâce à cette nouvelle tradition aux Oscars, le maître de cérémonie a apporté de la nourriture vers la moitié de la soirée, si bien que le public attend désormais de quoi se sustenter à chaque fois. Ce n'est plus un cadeau inattendu mais une obligation. On soupçonne même les stars de garder de la place pour ce que l'animateur de la soirée va leur apporter ! On a beaucoup aimé le fait que les bonbons et les donuts aient été livrés avec des petits parachutes, mais il faut reconnaître que des sucreries ne remplissent pas l'estomac. Surtout quand on sait que la mère de Jimmy fait des super sandwiches au beurre de cacahuètes et à la confiture. Note : B-

Le chant et la danse : c'est de la faute de Hugh Jackman , car les Oscars sont vraiment sympas quand il y a des numéros de chant et de danse. Jimmy Kimmel, n'étant ni un chanteur ni un danseur, a demandé à un ami de le faire à sa place. C'est de la triche ? Absolument. Est-ce qu'on est trop contents d'avoir vu Justin Timberlake danser pour s'en plaindre ? Complètement. Note : C

Des moments qui font le buzz : voici ce qui fait tout le sel des Oscars, du moins à l'ère numérique. On parle peut-être des blagues sur le moment, mais les moments viraux gardent les Oscars au premier plan pendant des jours. Et Jimmy Kimmel s'y connait pour faire le buzz. C'est d'ailleurs le but principal d'un talk-show de fin de soirée ces derniers temps. L'animateur a appliqué ce principe et presque chaque moment de la cérémonie contenait un potentiel mémorable. Parmi eux, on retiendra la désormais traditionnelle livraison de nourriture aux stars, mais allant cette fois jusqu'à les parachuter du ciel. Et n'oublions pas chaque seconde de sa fausse querelle avec Matt Damon, surtout sa parodie des vidéos d'inspiration de stars, dans laquelle il s'est moqué du rôle de l'acteur dans Nouveau Départ. Ses tweets en direct à Donald Trump . Sans oublier ces célèbres "Celebrity Mean Tweets". On ne peut pas parler de Jimmy Kimmel et de buzz sans mentionner ses célèbres tweets méchants. Note : A

La soirée était une première pour Jimmy Kimmel sur la scène des Oscars, et allait décider de sa réputation. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y est allé à fond : il a donné des bonbons à tout le public, il a surpris un car entier de touristes, et a dézingué une nouvelle fois Matt Damon . Mais quel est le verdict ? Voici notre bulletin de notes officiel, pour savoir comment il s'en est sorti dans les catégories les plus importantes.

Le groupe des maîtres de cérémonie aux Oscars est un club très exclusif. Pour devenir membre, il faut faire preuve de style, de grâce, d'humour, et d'un parfait mélange de sarcasme et de respect. Quand on accepte de présenter les Oscars on prend un vrai risque, et si on se plante, on rentre dans un club très différent dirigé par James Franco et Anne Hathaway .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕