Les 7 moments choc des Oscars 2017

"C'est un grand honneur de recevoir ce prix estimable pour une deuxième fois. J'aimerais remercier les membres de l'académie, mon équipe en Iran, mon producteur Alexandre Mallet-Guy ... Amazon et les autres nominés dans la catégorie des films étrangers. Désolé de ne pas pouvoir être là ce soir. Mon absence est par respect envers les gens de mon pays et les six autres pays qui sont insultés par la loi inhumaine qui interdit les immigrants aux U.S.A. Diviser le monde entre « nous » et nos « ennemis » entraîne la peur et crée une fausse justification de l'agression et de la guerre. Ces guerres empêchent la démocratie et les droits humains dans des pays qui sont eux-mêmes victimes d'agression. Les cinéastes peuvent tourner leurs caméras pour capturer les qualités que les humains partagent et briser les stéréotypes sur les pays et les religions. Ils créent de l'empathie entre nous et les autres, une empathie dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais."

6. Bienvenue à La La Land : qui a fait un meilleur voyage à Hollywood que Gary de Chicago et sa fiancée, Vicki ? Lors d'un des moments les plus marrants de la soirée, Jimmy Kimmel a fait venir une dizaines de touristes surpris, mais sûrement fouillés soigneusement, au Dolby Theatre. Ils sont descendus de leur bus de tourisme pensant qu'ils allaient voir une expo des plus belles robes des Oscars et ont fini par faire la bise aux plus grandes stars au premier rang des Oscars à la place.

Il a été la cible de quelques vannes de la part du présentateur Jimmy Kimmel , mais beaucoup moins que le président Trump et l'homme le plus déshonoré de la soirée, Matt Damon. Et l'acteur et réalisateur qui, il y a 10 ans, était plus ou moins rayé de la liste hollywoodienne, semble avoir remonté la pente. Cela a dû lui faire du bien de revenir sur le ring.

5. Sorti de l'auberge ? : Tu ne tueras point de Mel Gibson a gagné deux Oscars, pour le Meilleur mixage son et le Meilleur montage, ce qui annonce généralement une victoire comme Meilleur film. Cela a fait une belle intrigue de mi-cérémonie pour nous faire pencher un peu plus sur nos chaises quand le dernier prix de la soirée a été révélé (finalement, on est carrément tombés de nos chaises).

4. L'Oscar d'Affleck : au final, Casey Affleck a tenu la distance et a décroché le prix qu'il méritait, celui de Meilleur acteur pour son interprétation remarquable et si nuancée qu'on pourrait s'y croire d'un homme complètement déconnecté par le deuil mais qui continue à mettre un pied devant l'autre chaque jour dans Manchester by the Sea. Affleck a remporté un Golden Globe, mais aussi une pléiade de prix des critiques et l'Independent Spirit Award ce week-end, mais Denzel Washington a remporté le Screen Actors Guild Award — et franchement, on se demandait si le vent n'était pas en train de tourner pour Casey pour d'autres raisons. Et n'oublions pas que Denzel nous a offert une interprétation saisissante dans Fences, qu'il a aussi réalisé.

Mahershala Ali a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle pour Moonlight avec son interprétation d'un dealer de drogues qui essaie d'aider un jeune homme à problèmes. C'est le premier Musulman à remporter un Oscar. Et Viola Davis , déjà la première Afro-Américaine à être nominée pour trois Oscars, est devenue la première actrice noire à avoir décroché un Emmy, un Tony et maintenant, un Oscar, pour son rôle dans Fences sous les traits d'une épouse qui souffre depuis longtemps et dont le malaise en gestation explose comme un geyser suite à l'infidélité de son mari.

3. L'histoire dans nos esprits : Mais revenons à l'énorme victoire de Moonlight. Barry Jenkins est devenu le premier Afro-américain à avoir réalisé un film oscarisé (le réalisateur de 12 Years a Slave, Steve McQueen , est le premier black à avoir réalisé cet exploit mais il est britannique), et la structure du film et le sujet dans son ensemble — l'histoire d'un jeune noir gay racontée à trois périodes de sa vie — était une première pour les Oscars. Jenkins a aussi partagé le prix de la Meilleure adaptation de scénario avec le dramaturge Tarell Alvin McCraney , qui a écrit le livre d'origine, In Moonlight Black Boys Look Blue.

Ce qui s'est passé, apparemment, c'est qu'on avait tendu à Beatty la copie de l'enveloppe de Meilleure actrice (apparemment, ils en font deux, l'un pour le gagnant et l'autre pour la postérité) et, selon lui, c'est pour ça qu'il a regardé la carte aussi longtemps ("Je n'essayais pas de faire de l'humour", a expliqué l'acteur légendaire) avant que la co-présentatrice Faye Dunaway annonce "La La Land" en lisant la carte (Qui veut parier que ce passage va être revu au ralenti et étudié à la loupe incessamment les prochains jours ?).

1. Thriller hollywoodien : M. Night Shyamalan n'aurait pas pu écrire de fin aussi rebondissante que celle de la 89e cérémonie des Oscars. Au cours de l'un des moments les plus choquants, angoissants et stressants de l'histoire des Oscars — un moment vraiment hallucinant pour ceux dans la salle et les téléspectateurs — le mauvais film a été déclaré Meilleur film à la fin de la soirée.

Et bien qu'on n'ait pas vu toutes les 89 cérémonies, on peut s'avancer à dire sans crainte qu'aucune cérémonie des Oscars ne s'est terminée de façon aussi choquante que celle de dimanche soir, où le triomphe, la déception et la maladresse sont entrés en collision avec force.

✕