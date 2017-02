Après La La Land annoncé gagnant par erreur, Moonlight remporte l'Oscar du Meilleur film aux Oscars

De toute évidence, Moonlight n'a pas remporté son prix facilement. Il était face à une rude compétition dans cette catégorie : La La Land et Premier contact, Fences, Tu ne tueras point, Comancheria, Les Figures de l'ombre, Manchester by the Sea et Lion.

La productrice Adele Romanski a ajouté : "Je ne suis toujours pas sûre que ce soit vrai... C'est une grande leçon d'humilité. C'es une leçon d'humilité d'être ici et je me dis qu'avant tout, cela va inspirer les gens... des garçons blacks et des filles marron et d'autres personnes qui regardent chez eux et se sentent mis à l'écart... pourront trouver de l'inspiration en voyant ce magnifique groupe d'artistes mené par cet homme au talent incroyable, Barry Jenkins, qui accepte ce prix prestigieux. Merci."

On a tous applaudi en entendant La La Land remporter le prix le plus prestigieux aux Oscars 2017 , celui du Meilleur film de l'année... mais en fait, non (insérez un million de points d'interrogation).

