Les meilleures déclarations sur le tapis rouge des Oscars 2017 : larmes de joie et fans du Seigneur des anneaux

"Il t'envoie un texto, et tu crois ce qu'il te dit ? C'est l'un de nos grands écrivains, mais il n'écrit pas des documentaires !" — Le réalisateur de Manchester by the Sea avec Casey Affleck adore répandre des histoires gênantes sur lui.

"Je stressais plus quand je me préparais chez moi que maintenant. C'est plus stressant." — Le déroulement du tapis rouge est du gâteau comparé à l'anticipation pour Halle Berry .

"On n'arrivait pas à croire qu'on allait faire ce film ensemble, alors on rigolait, et on n'arrivait pas à se prendre au sérieux, mais il fallait bien le faire !" — Isabelle Hupert et sa fille ont tourné Elle en famille.

"J'ai fini mes études, je suis allé à la fac et j'ai complètement oublié que ce film existait." — Lucas Hedges sur sa vie après avoir terminé le tournage de Manchester by the Sea. Oh, les temps changent !

Et, comme tous les ans, cette grande soirée signifie beaucoup de pressions pour les stars. La pression pour choisir la meilleure robe ou le plus beau smoking, la pression de ne pas tomber en direct, la pression de paraître bon perdant ou de donner un super discours si on gagne. Ça ne vous rendrait pas nerveux ?

