Oscars 2017 : découvrez toutes les tenues des stars sur le tapis rouge le plus glamour du cinéma

Mais Premier contact, Fences, Tu ne tueras point, Comancheria, Les figures de l'ombre, Manchester by the Sea, Lion et Moonlight n'ont pas dit leur dernier mot et espèrent bien causer la surprise dans la catégorie Meilleur film .

Avec 14 nominations, La La Land reste le favori et rejoint Ève et Titanic sur la liste des films ayant reçu le plus de nominations . Si la belle histoire d'amour remporte 12 statuettes, le chef-d'œuvre de Damien Chazelle deviendra ainsi le film le plus primé de toute l'histoire des Oscars.

Les Oscars ont toujours été considérés comme la plus grande soirée du cinéma et de Hollywood, et heureusement, il devrait en rester de même cette année.

