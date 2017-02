Le ventre rond d'Amal Clooney est la grande vedette des César

C'est le premier tapis rouge d'Amal depuis l'annonce de sa grossesse, mais les amis du couple le savaient depuis un moment. George a expliqué que ses amis l'avaient beaucoup chambré à cause de son âge (55 ans), mais il n'y a pas porté trop attention. Blagues à part, ses amis se sont montrés très encourageants. "C'est devenu très silencieux", s'est-il souvenu. "Et ils ont tous commencé à pousser des cris de bébé, et toute la table s'est mise à rire."

Amal Clooney était superbe aux César 2017 dans sa robe sur mesure signée Atelier Versace aux côtés de son mari, George Clooney , mais c'est son ventre rond qui était son plus bel accessoire. E! News vous avait déjà rapporté qu'Amal était enceinte de jumeaux, et sa grossesse la rend plus resplendissante que jamais.

