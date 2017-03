Kanye West a l'intention de conquérir le monde avec de la musique, du maquillage et la politique

N'oublions pas qu'elle compte parmi les applications et les jeux vidéo les plus populaires au monde et qu'elle a transformé son appli Kimoji en énorme succès financier, accompagnée de produits de mode, d'accessoires, de chaussures et même de papier cadeau.

Leur mariage a été décrit comme le "mariage du siècle" (indépendamment du vrai mariage du siècle de Kate Middleton et du p rince William ), et cela a fait de Kim l'une des personnalités les plus célèbres au monde. Elle a ainsi gagné des millions de followers sur les réseaux sociaux et son influence n'en a été que décuplée.

"J'étais assis dans un club et je me suis dit : « Et dire que j'ai encore 5 ans avant de me présenter à la présidence, j'ai beaucoup de recherches à faire, j'ai beaucoup de choses à apprendre pour mûrir », a-t-il admis à Vanity Fair en 2015.

Et n'oublions pas qu'il a donné son nouveau look à Kim K. (Souvenez-vous du relooking de son dressing). Il est souvent considéré comme son styliste et il serait à l'origine de certaines de ses tenues les plus célèbres qui continuent d'avoir une influence sur la mode des femmes du monde entier.

Kanye a assuré sa place dans le monde de la mode, avec des succès comme sa gamme de sneakers, ses bottes et ses sweats avec ses collections Yeezy . Par exemple, on trouve sa Yeezy Boost sur eBay pour 700 $, alors qu'elle en valait 200 $ à l'origine. Ses bottes transparentes, ses collections de sweats et de bodys ont créé une tendance dans le monde de la mode (impossible d'aller dans un Forever 21 ou un H&M sans voir des sweats oversize et des pantalons de survêt troués et déchirés).

Mr. West a également un cameraman qui le filme en permanence, et dont on a vu certaines images, que ce soit la jolie vidéo d'anniversaire de Kim ou ses vidéos enregistrées de ses conversations avec Taylor Swift . Kanye doit avoir ses raisons pour faire ça, et on imagine qu'on risque d'être époustouflé quand on découvrira ce que c'est.

Son célèbre clip de "Famous" était très novateur et a requis une bonne dose de créativité, de temps, d'argent et d'effort à produire. Avant ça, Kanye aurait réalisé le court métrage de cinq minutes de "Runaway" extrait de l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui a aussi marqué le monde de la musique. Depuis, des rappeurs comme Drake ont également sorti des courts métrages pour leurs hits.

Le schéma montre plusieurs secteurs comme le lifestyle, avec des plans de construction de parcs d'attractions, de jeux vidéo et même d'une société de containers ; les transports avec des plans pour des avions, des yachts et des motos ; et l'hôtellerie, avec des hôtels et des restaurants dans le monde entier. Kanye s'intéresse aussi au développement de sources d'énergie renouvelables et de services de protection.

Quoi qu'il en soit, le rappeur s'aventure dans un maximum de marchés mondiaux. Il a commencé avec la musique, avant de s'intéresser à la mode, et à présent, on a appris qu'il souhaiterait prendre part au monde de la beauté et du maquillage (attention, Kylie Jenner ).

