La "querelle" de 13 ans entre Jimmy Kimmel et Matt Damon est de plus en plus drôle

Quelques mois plus tard, Jimmy Kimmel a célébré le 44e anniversaire de Matt en demandant à un enfant de le rejoindre sur scène avec une silhouette en carton de l'acteur revue et corrigée par l'humoriste et qui ne ressemblait en rien à la star.

Quelques semaines plus tard, Jimmy Kimmel et Ben Affleck se sont moqués de Matt Damon parce qu'il n'avait pas de compte Twitter et préférait communiquer par fax. L'intéressé leur a répondu en leur faxant un scan de ses fesses.

"Ce soir, tu as eu du temps pour moi, pas vrai, Jimmy ? C'est moi qui n'avais plus de temps pour toi", a déclaré l'acteur, tandis que l'animateur émettait un bruit sourd, attaché et bâillonné. "Qu'est-ce que tu dis, Jimmy ? Hein ? S'il y a un nouveau présentateur ? Ses initiales sont M.D. Eh oui. Le docteur est là."

En 2013, Matt Damon a pris en otage le Jimmy Kimmel Live! et a animé l'émission qu'il a rebaptisé Jimmy Kimmel Sucks! (Jimmy Kimmel est nul !) Les parents de Jimmy Kimmel, Jimmy lui-même et d'autres stars sont apparues dans l'émission. Et, bien sûr, Matt Damon en a profité pour glisser une blague sur le fameux "Nous n'avons plus le temps."

Deux ans plus tard, Matt Damon était de retour dans un Jimmy Kimmel Live! spécial post-Oscars, dans une bande-annonce parodique de Movie: The Movie (Film : le film). On ne le voyait que quelques secondes, avant qu'il ne soit coupé et qu'on le voie dire : "Et dire que je suis tombé dans le panneau ! Je t'emmerde Kimmel !"

La chanson a déclenché une réponse, puisque Jimmy Kimmel a tourné un clip intitulé "Je bai** avec Ben Affleck , façon "We Are the World", avec le meilleur ami de Matt Damon, et plein d'autres célébrités dont Brad Pitt , Cameron Diaz , Joel Madden et Benji Madden , Joan Jett , Josh Groban ou encore Robin Williams .

Sarah Silverman et Matt Damon ont participé à un clip pour le Jimmy Kimmel Live! intitulé "Je bai** avec Matt Damon." La vidéo a fait le buzz et a gagné le prix de la Meilleure musique et des Meilleures paroles originales aux Creative Arts Emmys.

L'acteur a d'ailleurs aidé l'animateur à gagner un Emmy, grâce à la vidéo virale de 2008 "Je [bai**] avec Matt Damon", où l'on voit Sarah Silverman , la compagne de l'époque de Jimmy Kimmel. Et très rapidement, une vidéo en réponse est apparue, intitulée "Je [bai**] avec Ben Affleck", une sorte de parodie de "We Are The World", avec plein de stars.

"Quand il a fait son émission en prime time, j'y suis allé. La blague était qu'il allait mettre tellement de temps à me présenter que je n'aurais plus le temps d'apparaître", a expliqué l'acteur au magazine Parade en 2011. "Donc on a fait semblant de se battre."

"Notre émission du jour était mauvaise... Les invités étaient mauvais, et je me sentais mal à la fin. Et là, pour amuser un des producteurs qui était juste à côté de moi, j'ai décidé de dire : « Je veux m'excuser auprès de Matt Damon. Nous n'avions plus le temps »", a-t-il expliqué. "Ça a bien fait marrer le producteur, donc j'ai commencé à dire ça tous les soirs pour l'amuser."

Quand on lui a demandé s'il avait un conseil à donner à l'humoriste pour la grande soirée, Matt Damon a dit en plaisantant : "Non, [Jimmy] sait que je le déteste, et il y a aussi une injonction restrictive en ce moment, donc on n'a pas le droit de se parler directement."

✕