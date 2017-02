Scarlett Byrne, révélée dans Harry Potter, pose nue pour Playboy

Il a ajouté : "C'est un moment très spécial d'un point de vue personnel et professionnel de pouvoir partager ce numéro de Playboy avec mon père, et les lecteurs. C'est le reflet de la manière dont la marque peut créer un lien avec ma génération et les générations futures."

Scarlett Byrne , l'actrice d'Harry Potter et le Prince de sang mêlé apparaît dans le premier numéro de Playboy à renouer avec la nudité depuis que le magazine y a renoncé il y a un an, et il semblerait qu'elle le fasse sans vêtements. Si a priori aucune magie n'a été utilisée pour cette séance photo, l'actrice a semblé vouloir dire à ses fans que la #NuditéEstNormale.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕