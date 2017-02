Yeezy Season 5 : pourquoi les critiques louent la dernière collection de Kanye West

Noah Silverstein de Glamour a réagi de façon similaire, et a qualifié la collection de "plus réfléchie, cohérente et, pour la première fois, originale".

En dehors du comportement calme de Kanye, son look relax et athlétique et son ode à la ville natale des Kardashian, Calabasas, ont aussi été loués.

L'artiste de Life of Pablo, qui n'est pas apparu à la fin du défilé, a même reçu l'approbation très convoitée d' Anna Wintour . Après s'être assise avec Kim Kardashian , elle a dit au New York Post : "Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé son utilisation des écrans fascinante, et ça a commencé à l'heure. Ça semblait plus appliqué que ce qu'on a vu auparavant."

Comme The Cut du New York Magazine l'a exprimé, Yeezy Saison 5 "semblait plus paisible et moins comme un cirque que les versions précédentes".

Il y a deux jours, Kanye West a révélé Yeezy Saison Cinq, sa cinquième collaboration avec Adidas qui (selon les critiques) est l'une des plus rafraîchissantes. Après sa collection controversée Yeezy Saison 4, connue pour ses mannequins s'évanouissant, une longue virée en bus et ses réactions plutôt négatives, West est revenu dans le monde de la mode avec une nouvelle devise : que ça reste succinct, simple et stylé.

