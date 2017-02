Chanel, la fille de Coco et Ice-T, fait ses débuts sur le podium à la Fashion Week de New York

Ice-T était assorti à sa fille dans un jogging similaire et une casquette "Re2pect", ainsi que des tennis rouges et noires, alors que Coco portait des leggings en cuir moulants avec des panneaux transparents, le même t-shirt blanc que Chanel et des tennis montantes Nike noires.

Chanel était adorable en jogging noir avec un t-shirt blanc "Re2pect". Elle avait un nœud blanc et noir dans les cheveux, et des tennis noires et rouges Nike Jordan.

A post shared by Coco (@coco) on Feb 15, 2017 at 5:47pm PST

Elle a à peine plus d'un an, et bébé Chanel a déjà fait ses débuts sur le podium !

Fernanda Calfat/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows

✕