The Weeknd vient-il de critiquer les performances de Justin Bieber au lit ?

Malheureusement pour Justin, une source proche nous a expliqué que la relation entre Selena et Abel Tesfaye (le vrai nom de The Weeknd) était de plus en plus sérieuse. "Ils sont en train de tomber amoureux", a précisé notre source, ajoutant que les deux chanteurs parlent déjà de relation exclusive.

On attend de voir si ce dernier va répondre à cette surenchère. Selena, de son côté, n'a répondu à aucune des attaques de Justin à l'encontre de son nouveau petit ami. Au lieu de ça, elle passe de plus en plus de temps avec lui !

Justin a publiquement insulté le petit ami actuel de Selena Gomez , en se moquant de la musique de The Weeknd via les réseaux sociaux et devant les paparazzis. Mais il semblerait que l'interprète de "Starboy" réplique... en force. Il a ainsi enregistré un couplet à propos du chanteur de Toronto pour la nouvelle chanson de Nav intitulée "Some Way", où il dit : "Je crois que ta meuf, je crois que ta meuf, est tombée amoureuse de moi. Elle dit que ma bai** et mon jeu de langue sont un remède."

On dirait que ça clashe entre Justin Bieber et The Weeknd .

