Les Grammys ont-ils un problème de racisme ? Le président de la Recording Academy répond

"On n'a pas Chance the Rapper comme Révélation de l'année avec des membres qui ne sont pas de diverses origines et ouverts d'esprit et n'écoutent pas vraiment la musique, sans considérer les autres éléments au-delà de la beauté de la musique", a-t-il dit.

"Quand on vote pour un morceau de musique — en tout cas, c'est mon approche — on se bande les yeux et on écoute", a-t-il ajouté. "Il s'agit de savoir à quoi on réagit, et à notre esprit en tant que professionnel, de déterminer ce qui monte au plus haut niveau d'excellence chaque année. Et cela est très subjectif. C'est ce que nous demandons à nos membres, même en votant. On leur demande de ne pas prêter attention aux ventes, au marketing, à la popularité et aux hit-parades. Il faut écouter la musique."

"Souvenez-vous, c'est un prix voté par les pairs", a-t-il continué. "Quand on dit «les Grammys», ce n'est pas une institution, ce sont les 14 000 membres de l'Académie. Ils doivent se qualifier pour être membres, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir enregistré et sorti de la musique, donc ce sont des experts et des professionnels du plus haut niveau dans le métier."

IM NOT WATCHING THE GRAMMYS ANYMORE. RIHANNA WAS SNUBBED AND BEYONCÉ WAS ROBBED. RACISM HAS TO END #GRAMMYSOWHITE

What? An award show run by old white men is racist? And we're surprised? #GrammySoWhite #BeyonceWasRobbed ??

