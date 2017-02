Découvrez la maison à 30 millions de dollars que Britney Spears a louée pour la Saint-Valentin avec Sam Asghari

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 11, 2017 at 2:49pm PST

L'interprète de "Piece of Me"en a aussi profité pour bronzer au bord de la piscine, dans un minuscule bikini avec un chapeau à large bord, comme on a pu le voir sur une autre photo postée lundi sur le réseau social. Les garçons de Britney, âgés respectivement de 10 et 11 ans, sont apparus sur Instagram dans le jacuzzi et en train de jouer dans la piscine.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 14, 2017 at 9:06am PST

Cette maison estimée à 30 millions de dollars, a permis à Britney, Sam ainsi qu'à Sean et Jayden Federline , de profiter des cinq chambres, six salles de bain, ainsi que d'une salle de cinéma intérieure. Et n'oublions pas le jardin à couper le souffle, composé d'une terrasse en bois, d'un jacuzzi et d'une piscine à débordement surplombant le Pacifique.

