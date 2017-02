Selena Gomez et The Weeknd sont "en train de tomber amoureux" ; tout sur leur "incroyable complicité"

Notre source explique que Selena et The Weeknd ont décidé d'apparaître un minimum ensemble en public, et préfèrent apprendre à se connaître sans la pression inhérente à une relation très médiatisée. En fait, E! News a appris qu'ils ont chacun rencontré les amis de l'autre, même s'ils n'ont pas encore rencontré leurs familles respectives.

Et ce n'est pas parce que la jeune chanteuse de 24 ans et The Weeknd ont décidé de ne pas assister ensemble à la 59e cérémonie des Grammy Awards, que Selena n'aurait pas adoré chantonner au premier rang en regardant son homme sur scène.

La source ajoute que les deux tourtereaux ont une "incroyable complicité" affective et physique, et que The Weeknd donne "beaucoup d'assurance" à sa chère et tendre. "Abel est fier d'avoir Selena à ses côtés", précise notre source. Joli !

On le pressentait, l'idylle entre Selena Gomez et The Weeknd semble bien partie.

