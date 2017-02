Les tribus mode des Grammy Awards 2017 : les tendances qui transcendent le tapis rouge

Il ne peut y avoir de tapis rouge sans tenue à fleurs. Même si ce n'est pas très novateur, ce style ultra féminin est bien présent et idéal pour célébrer l'arrivée du printemps. Envoyez les mèmes du Diable s'habille en Prada. Si on peut choisir ce look dans sa version discrète façon Malina Moye , d'autres stars ont opté pour un look plus glam, avec des accessoires 3D plus coûteux comme Elle King et Kelsea Ballerini . Si vous préférez un style plus avant-gardiste, il suffit de vous inspirer de Sibley Scoles d'E! News et porter un seul motif pour tout l'ensemble.

Peut-on parler de valeur sûre du tapis rouge ? Quand on hésite, rien ne fait plus tapis rouge qu'une maxi robe avec des découpes. S'il ne s'agit pas d'un style novateur, il n'en demeure pas moins qu'il est régulièrement actualisé. Chrissy Teigen , Kristin Cavallari et Tinashe ont accentué leur taille avec des découpes sur le côté, tandis que Laverne Cox a pris tous les risques en nous en montrant beaucoup. L'astuce pour maîtriser ce style ? Ajoutez à votre tenue noire des accessoires métalliques.

Le vert était la couleur du moment sur le tapis rouge, rappelons au passage que le vert est la couleur Pantone de l'année. Shaun Robinson et Adele avaient choisi un vert olive, une teinte qui va à toutes les couleurs de peau. Solange y a ajouté une petite touche d'asymétrie métallique, tandis que Tori Kelly a opté pour un style plus bohème-chic avec un vert forêt. Retrouvera-t-on cette couleur aux Oscars ? On parie que oui.

Les décolletés n'ont jamais été autant à la mode... et aussi convenables. Le col très haut contrebalance l'ouverture au niveau de la poitrine, ce qui rend l'ensemble très sexy. Cela n'étonnera personne que Jennifer Lopez , Carrie Underwood , Faith Hill et Kimberly Schlapman aient opté pour ce look très féminin. Si vous souhaitez le reproduire, assortissez votre décolleté avec une encolure trou de serrure à une maxi jupe ou à un pantalon taille haute. Si vous prenez des risques en haut, couvrez le bas.

Les Grammy Awards sont passés, mais la mode sur le tapis rouge va durer bien au-delà de la cérémonie. Les stars ont choisi des tenues, avec des détails et des couleurs qui les mettent en valeur, mais maintenant nous vous demandons quelle tendance vous irait le mieux ! Pourquoi ? Ces looks très glamour peuvent trouver leur place dans une tenue de tous les jours : on vous explique comment.

✕