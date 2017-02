Levons notre verre à Adele!

Une fois que la chanteuse de "Hello" a fait la razzia aux Grammys 2017, chanté deux fois sur scène et remporté cinq prix, Adele a rejoint un certain nombre de cadres des studios Sony Music Entertainment à une réception qui se tenait à l'hôtel Bel-Air de Los Angeles dimanche. Mais on peut dire que c'était une soirée un peu moins folle que celles qu'ont passé d'autres nominés et gagnants des Grammys le soir de la plus grande soirée de la musique de l'année.

Si quelqu'un méritait de boire un verre après la cérémonie, c'était bien le présentateur James Corden. Il a été vu en train de faire la fête à la soirée Republic Records, sponsorisée par Absolut, Freixenet et Pryma, à Catch L.A. Également présents ce soir-là : Paris Jackson, Heidi Klum, Joel Madden et Nicole Richie. Quelques stars de télé-réalité, dont Nick Viall de The Bachelor et JoJo Fletcher de The Bachelorette, faisaient également partie de la liste des invités.