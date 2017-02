Adele brise son Grammy en deux pour Beyoncé : "Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour gagner ?"

"Je lui ai parlé avant pour lui dire combien j'étais honorée et flattée d'être nominée à ses côtés, et on a parlé après et elle est très bienveillante et humble, comme on pourrait s'y attendre", a expliqué la chanteuse aux journalistes. "J'ai ressenti le besoin de dire quelque chose parce que selon moi, l'Album de l'année est Lemonade. C'est l'icône de toute ma vie."

Adele est fan depuis la sortie du single "No, No, No" des Destiny's Child en 1998, quand elle avait 11 ans. "Ce que j'ai ressenti en entendant la première fois « No No No » est la même chose que lorsque j'ai entendu « Lemonade » l'année dernière", explique Adele. "J'ai des amitiés qui sont complètement liées aux positons prises par Beyoncé. Je n'accepte pas que des gens n'aiment pas Beyoncé. Vous ne pouvez pas faire partie de ma vie. Impossible."