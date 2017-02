Après Leonardo DiCaprio et sa vaporette, voici Rihanna et sa flasque

Évidemment, on a encore quelques questions. D'abord, qu'y a-t-il dans cette flasque ? De la vodka ? Du whiskey ? Et si elle se moquait de nous et que c'était du Coca light ?

Rihanna and her flask made my night pic.twitter.com/9B59uvNWlR

Rihanna stares straight into the camera as she tries to put away her flask #GRAMMYs pic.twitter.com/8z7dx8pZfp

Puis, on a revu la chanteuse de la Barbade en compagnie de sa flasque, pendant le Carpool Karaoke (qui l'a laissée de marbre), décider une approche plus provocatrice en regardant directement la caméra l'air de dire : "Je sais que vous me voyez avec ma flasque, mais je m'en fous. Je suis amoureuse, je suis amoureuse et peu importe qui est au courant !"

Et pourtant, Leonardo DiCaprio et sa vaporette peuvent aller se rhabiller avec l'arrivée du nouveau It couple : Rihanna et sa flasque.

