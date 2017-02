Twenty One Pilots vient chercher son prix sans pantalon aux Grammys 2017

Pour emporter ce trophée, Twenty One Pilots a dû battre "Closer" de The Chainsmokers et Halsey, "7 Years" de Lukas Graham , "Work" de Rihanna et Drake et "Cheap Thrills" de Sia et Sean Paul .

"Tout a commencé à Columbus, dans l'Ohio, il y a quelques années, avant que Josh et moi ne vivions de notre musique", a-t-il commencé. "Je l'ai appelé en lui disant : « Josh, tu veux venir dans mon appart pour regarder les Grammys ? Pendant qu'on regardait, on s'est rendus compte qu'on était en sous-vêtements, et Josh m'a dit sérieusement, alors qu'on n'était pas connus du tout : « Si un jour, on va aux Grammys, et qu'on en gagne un, on devrait aller le chercher comme ça. »"

Après avoir gagné le prix de la Meilleure prestation pop par un duo ou un groupe pour le hit "Stressed Out", Tyler Joseph et Josh Dun , les membres de Twenty One Pilots, ont débarqué sur scène en retirant leur pantalon, après avoir choisi de monter sur le podium en petite tenue (au fait, slip > caleçon pour ce duo). Ils ont tombé le bas pour la plus grande soirée de la musique, mais avant de croire que c'était juste pour se faire remarquer, sachez que Tyler Joseph a profité de ses remerciements pour expliquer ce geste.

