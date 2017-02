James Corden a fait faire du carpool karaoke à Blue Ivy Carter aux Grammys, plus le reste de ses meilleurs moments

James Corden a aussi trouvé le moyen de se moquer de l'absence de Kanye West, en arrivant sur scène pour présenter le prochain présentateur : "Le prochain remettant est connu par certains sous le nom de Yeezus. North et Saint l'appellent papa. Kim l'appelle son mari. Et vous et moi, nous l'appelons Kan... Désolé, je les confonds toujours. Voici le président de la Recording Academy, Neil Portnow !"

Le reste de la soirée a donné lieu à des répliques qui ont fait mouche de la part de James Corden entre deux déclarations d'amour d' Adele et Beyoncé. On retiendra par exemple : "Elle joue Jane, the Virgin à la télé, Moi, j'ai joué James le puceau jusqu'à mon 31 e anniversaire !" Et n'oublions pas la blague sur les chaises pliantes : "La plus grande soirée de la musique, mesdames et messieurs, la plus grande soirée de la musique."

C'était la première fois que le présentateur de talk-show de fin de soirée jouait les maîtres de cérémonie des Grammys, même s'il s'était déjà fait la main en présentant avec brio les Tony Awards en 2016. Mais monter sur la scène du Staples Center était une autre paire de manches : l'enjeu était plus grand, il y avait plus de grandes stars et il y avait Beyoncé . Personne ne veut décevoir Beyoncé.

