Adele rentre dans l'histoire en remportant le Prix de l'Album de l'année aux Grammy Awards 2017

"Il a fallu une armée pour me rendre forte et me redonner envie de recommencer", a expliqué Adele avant de fondre en larmes. "Merci à tous du fond du cœur. La dernière fois que je suis venue ici il y a cinq ans, j'étais également enceinte et je l'ignorais et j'ai été récompensée juste après... Durant ma grossesse et en devenant maman, j'ai perdu une partie de moi-même. J'ai eu du mal, et j'ai toujours du mal en tant que maman. C'est vraiment difficile."

Adele, qui a époustouflé le public du Staples Center après avoir rendu hommage au regretté George Michael , a battu Beyoncé (Lemonade), Drake (Views), Justin Bieber (Purpose) et Sturgill Simpson (A Sailor's Guide to the Earth).

