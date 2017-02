Bruno Mars et The Time célèbrent Prince au cours d'un hommage électrisant aux Grammys

Depuis sa disparition, de nombreux musiciens dont Stevie Wonder , Madonna , Sheila E. , Erykah Baduh , The Roots , Maxwell , Janelle Monáe et Jennifer Hudson ont tous rendu des hommages très émouvants à Prince au cours des dernières cérémonies de récompenses.

"Prince vit en chacun de nous", a expliqué Jimmy Jam , avant d'ajouter : "Pas un jour ne se passe sans que son influence ne se fasse sentir. Donc, c'est pour lui. Nous savons qu'il apprécierait notre performance et nous savons qu'il va passer un bon moment. C'est juste un rappel de l'importance qu'il a dans la vie de chacun, et plus particulièrement dans la nôtre."

Les Grammy Awards symbolisent la grande contribution de Prince au monde de la musique avec sept trophées et plus d'une trentaine de nominations au cours de sa carrière qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Cette année, il a reçu une nomination posthume pour son Hit N Run Phase Two dans la catégorie Meilleure production non-classique.

The Time, qui a travaillé avec le Kid de Minneapolis à la grande époque, a démarré cet hommage très funk en interprétant avec brio "Jungle Love" et "The Bird" dimanche soir.

Le fantôme de Prince était bien présent durant les Grammys 2017, quand Bruno Mars et The Time ont pris d'assaut la scène du Staples Center de Los Angeles pour chanter quelques-uns des plus grands hits de la légende de la musique disparue.

