Les jumeaux de Beyoncé entrent en scène aux Grammys 2017

Avant que la soirée commence, Beyoncé a perdu le prix de Meilleur Film musical contre Ron Howard , qui a réalisé The Beatles: Eight Days a Week. Jack White et elle ont perdu le prix de Meilleure prestation rock ("Don't Hurt Yourself"), qui est revenu à feu David Bowie ("Blackstar"), tandis que Beyoncé et Kendrick Lamar ont perdu le prix de Meilleure prestation rap/chantée ("Freedom") contre Drake ("Hotline Bling"). Pour finir, la superstar a perdu le prix de Meilleure prestation pop solo ("Hold Up") contre Adele ("Hello").

Beyoncé n'a pas foulé le tapis rouge en début de soirée et elle ne s'est pas assise dans l'arêne non plus. Jay Z et Blue Ivy Carter , par contre, ont été photographiés dans la salle pendant que Beyoncé chantait.

Alors qu'elle caressait son ventre, les danseurs enveloppant la future maman, Beyoncé irradiait de fierté. En voix-off, on a entendu la chanteuse dire : "Un sort va être brisé. Qu'un millier de filles lèvent les bras maintenant que la réconciliation est possible. Si on doit guérir, que ce soit glorieux".

"Vous rappelez-vous de votre naissance ? Remerciez-vous les hanches qui se sont élargies, le velours profond de votre maman et de sa maman et de sa maman ? Tu ne ressembles en rien à ta mère, tu ressembles exactement à ta mère. Tu cherches désespérément à lui ressembler", entonne la chanteuse de 35 ans. "Comment porter le rouge à lèvres de ta mère ? Tu dois le porter comme elle porte la désapprobation sur son visage. Ta mère est une femme, et les femmes comme elle ne peuvent pas être retenues. Je vois l'amour comme des arbres, qui grandissent les uns liées aux autres, qui recherchent la même lumière. Pourquoi as-tu peur de l'amour ? Tu crois que ce n'est pas possible pour quelqu'un comme toi, mais tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie."

Le prestation de Beyoncé a commencé avec un montage vidéo, montrant sa maman et sa fille. On voit aussi la chanteuse avec son ventre dévoilé, dans l'esprit des photos nues et à moitié-nues qu'elle a postées lorsqu'elle a annoncé sa grossesse, le 1er février.

"J'ai la chance d'avoir des filles — des filles formidables — qui me rendent fières de tout ce qu'elles font. Tous les gagnants des Grammys de ce soir aussi... Ce n'est pas dans le script", a lancé Tina Knowles . "Je suis fière de leurs accomplissements, de leur confiance, de leur désir de faire une différence en ce monde. Mais ce qui me rend le plus fière, et c'est pour ça que je suis ici ce soir pour présenter Beyoncé, c'est son dévouement et son amour pour sa fille et la façon dont elle exprime de l'amour à ceux qui l'entourent. Je crois qu'elle est nominée neuf fois pour son album Lemonade cette année, et c'est grâce à tout cela et bien plus encore. Cela se trouve dans ses mots et sa musique si poignants."

